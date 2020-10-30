Министр юстиции Денис Малюська считает, что вред, который нанесло решение Конституционного суда относительно НАПК, необратимое и поддерживает законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке всего состава Конституционного Суда.

Источник: "Громадське радіо"

Прямая речь: "Я ожидаю, что по тем производством, которые были до вынесения решения Конституционного суда эти уголовные производства в суд не попадут и в приговоров не придут, и в этом конкретном аспекте вред причинен решением КС необратимой.

Исключительно по мотивам правил положений Конституции вернуть ситуацию полностью уже не удастся, что касается самого процессуального механизма и уголовной ответственности за дальнейшее недостоверное декларирование - то этот закон проблему решает, но жаль, что отдельные последствия решения КС неотвратимы ".

Детали: По мнению Малюськи, большая часть общества потеряла доверие к судьям КС, поэтому поддерживает решение президента Владимир Зеленский, который подал в Раду законопроект о перезагрузке всего состава Конституционного Суда.

Также министр добавил, что президентский закон предусматривает восстановление действия уголовного кодекса и статьи, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование, но есть проблема, которая возникнет очевидно на стадии применения этого закона - это прямое положение Конституции о запрете обратного действия во времени.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

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