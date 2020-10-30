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Министерство юстиции поддерживает политическое решение кризиса в КС

Пятница, 30 октября 2020, 13:17

Министр юстиции Денис Малюська считает, что вред, который нанесло решение Конституционного суда относительно НАПК, необратимое и поддерживает законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке всего состава Конституционного Суда.

Источник: "Громадське радіо"

Прямая речь: "Я ожидаю, что по тем производством, которые были до вынесения решения Конституционного суда эти уголовные производства в суд не попадут и в приговоров не придут, и в этом конкретном аспекте вред причинен решением КС необратимой.

Исключительно по мотивам правил положений Конституции вернуть ситуацию полностью уже не удастся, что касается самого процессуального механизма и уголовной ответственности за дальнейшее недостоверное декларирование - то этот закон проблему решает, но жаль, что отдельные последствия решения КС неотвратимы ".

Детали: По мнению Малюськи, большая часть общества потеряла доверие к судьям КС, поэтому поддерживает решение президента Владимир Зеленский, который подал в Раду законопроект о перезагрузке всего состава Конституционного Суда.

Также министр добавил, что президентский закон предусматривает восстановление действия уголовного кодекса и статьи, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование, но есть проблема, которая возникнет очевидно на стадии применения этого закона - это прямое положение Конституции о запрете обратного действия во времени.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный судпризнал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. На нем он распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила добродетель конституционного судопроизводства в Украине. Через несколько часов доступ был восстановлен.

Темы: КонституциясудМинюст


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