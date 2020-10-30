Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що шкода, яку завдало рішення Конституційного суду щодо НАЗК, незворотна.

Джерело: "Громадське радіо"

Пряма мова: "Я очікую, що по тим провадженням, які були до винесення рішення Конституційного суду ці кримінальні провадження до суду не потраплять і до вироків не дійдуть, і у цьому конкретному аспекті шкода завдана рішенням КС є незворотною.

Виключно з мотивів правил положень Конституції повернути ситуацію повністю уже не вдасться, що стосується самого процесуального механізму і кримінальної відповідальності за подальше не достовірне декларування – то цей закон проблему вирішує, але шкода, що окремі наслідки рішення КС є невідворотними".

Деталі: На думку Малюськи, переважна частина суспільства втратила довіру до суддів КС, тому підтримує рішення президента Володимира Зеленського, який подав у Раду законопроєкт про перезавантаження усього складу Конституційного Суду.

Також міністр додав, що президентський закон передбачає відновлення дії кримінального кодексу і статті, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування, але є проблема, яка виникне очевидно на стадії застосування цього закону – це пряме положення Конституції про заборону зворотної дії у часі.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

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