У Зеленского считают, что нельзя просто вернуть антикоррупционные нормы

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявляет, что решение КС от 27 октября позволяет признать неконституционными любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство.

Источник: заявление Вениславского, о котором сообщает сайт президента

Детали: Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку суд связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.

Прямая речь: "КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства".

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины".

Детали: По словам Вениславского, принятие парламентом президентского законопроекта о "перезагрузке КС" "обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда".

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