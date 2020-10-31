У Зеленського кажуть, що не можна просто повернути антикорупційні норми
Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявляє, що рішення КС від 27 жовтня дозволяє визнати неконституційними будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства.
Джерело: заява Веніславського, про яку повідомляє сайт президента
Деталі: Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки суд зв'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.
Пряма мова: "КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства".
"В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення № 13-р, рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України".
Деталі: За словами Веніславського, ухвалення парламентом президентського законопроєкту про "перезавантаження КС" "забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду".
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій був відновлений.
- В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".
- У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри.
- Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".