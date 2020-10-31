У Зеленського кажуть, що не можна просто повернути антикорупційні норми

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявляє, що рішення КС від 27 жовтня дозволяє визнати неконституційними будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства.

Джерело: заява Веніславського, про яку повідомляє сайт президента

Деталі: Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки суд зв'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.

Пряма мова: "КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства".

"В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення № 13-р, рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України".

Деталі: За словами Веніславського, ухвалення парламентом президентського законопроєкту про "перезавантаження КС" "забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду".

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