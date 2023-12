Гончарук рассказал "Украинской правде", чем занимается в США и общается ли с президентом Зеленским

Бывший премьер министр Алексей Гончарук, который недавно улетел в США, сообщил, что посещает американский аналитический центр, который специализируется на международных отношениях.

Источник: материал "УП" "Бывшие" Зеленского. Чем занимаются Данилюк, Богдан, Гончарук и другие

Детали: В предпоследний день сентября 2020-го Гончарук сообщил, что уезжает на несколько месяцев в Штаты, а именно в Atlantic Council (американский аналитический центр, который специализируется на международных отношениях).



Прямая речь: "В Atlantic Council у меня позиция почетного эксперта, но это лишь маленькая часть моей программы здесь.

У меня здесь две основные цели.

Первая - в Штатах сейчас будет перезагрузка команды президента. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в США появилась New US policy on Ukraine.

Вторая - Украина здесь сейчас ассоциируется с коррупцией. Своим примером я хочу показать, что в Украине могут быть некоррумпированные премьер-министры.

Сейчас меня лично знакомят со всеми наиболее влиятельными людьми в США по Украине. Это далеко не только люди с Atlantic Council.

Я в Штатах планирую быть до инаугурации нового президента. Примерно до конца февраля".

Детали: Алексей Гончарук также рассказал, что продолжает поддерживать контакт с чиновниками команды президента Зеленского.

Прямая речь: "Ни с кем не ссорился. Многие обращаются за советами. Иногда обмениваемся сообщениями. С президентом иногда обмениваемся сообщениями".

