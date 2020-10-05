Гончарук рассказал "Украинской правде", чем занимается в США и общается ли с президентом Зеленским

Бывший премьер министр Алексей Гончарук рассказал журналистам "УП", чем сейчас занимается и общается ли с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: материал "УП" "Бывшие" Зеленского. Чем занимаются Данилюк, Богдан, Гончарук и другие

Детали: В предпоследний день сентября в 2020-го Гончарук сообщил, что уезжает на несколько месяцев в Штаты. Он рассказал "УП", для чего организована эта поездка и что он планирует делать в Вашингтоне.

– Вы сейчас в Вашингтоне. Насколько мы знаем, вы там в Atlantic Council (американский аналитический центр, который специализируется на международных отношениях – УП). Какова ваша позиция в этой организации и надолго ли вы в США?

– В Atlantic Council у меня позиция почетного эксперта, но это лишь маленькая часть моей программы здесь.

У меня здесь две основные цели.

Первая - в Штатах сейчас будет перезагрузка команды президента. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в США появилась New US policy on Ukraine.

Вторая - Украина здесь сейчас ассоциируется с коррупцией. Своим примером я хочу показать, что в Украине могут быть коррумпированные премьер-министр.

Сейчас меня лично знакомят со всеми наиболее влиятельными людьми в США по Украине. Это далеко не только люди с Atlantic Council.

Я в Штатах планирую быть в инаугурации нового президента. Примерно до конца февраля.

Детали: Алексей Гончарук также рассказал, что продолжает поддерживать контакт с чиновниками команды президента Зеленского.

Прямая речь: "Ни с кем не ссорился. Многие обращаются за советами. Иногда обмениваемся сообщениями. С президентом иногда обмениваемся сообщениями".

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