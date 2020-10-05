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В НАТО сменили главу центра информации в Украине

Понедельник, 5 октября 2020, 11:16

Новой руководительницей Центра информации и документации НАТО в Киеве вместо Барборы Маронковой стала латвийка Винета Клейне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Словацкая дипломатка Маронкова возглавляла киевский центр с марта 2017 года. Смена руководителя произошла на прошлой неделе. В комментарии ЕвроПравде она поделилась впечатлениями от работы в Украине.

Клейне несколько лет назад работала в Украине старшим советником по стратегическим коммуникациям Консультативного миссии ЕС.

Центр информации и документации НАТО (ЦИДН) был открыт в мае 1997 года. Он является структурным подразделением Управления общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО и был первым информационным учреждением НАТО в стране-партнере, который обеспечивает открытый доступ к информации широкой общественности.

ЦИДН в Киеве играет главенствующую роль в повышении осведомленности населения Украины с основными задачами и приоритетами НАТО и разъясняет преимущества сотрудничества между Украиной и НАТО, в то же время предоставляя поддержку украинской власти в области информирования общественности и стратегических коммуникаций.

К тому же ЦИДН прилагает усилия для содействия и активизации участия Украины в мероприятиях сотрудничества с НАТО под эгидой Хартии Украина - НАТО, Годовой национальной программы Украины, партнерства в области стратегических коммуникаций и других видов взаимодействия между Украиной и НАТО.

Центр предоставляет советы украинскому руководству и учреждениям по тематике стратегических коммуникаций и общественной дипломатии.

Темы: НАТОУкраина
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