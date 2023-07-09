Германия боится войны с РФ, а потому хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ

На саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Германия планирует настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, поскольку опасается, что этот шаг может привести к войне Альянса с Россией.

Источник: издание Telegraph со ссылкой на свой источник

Детали: По словам собеседника Telegraph в НАТО, Берлин воспользуется саммитом Альянса в Вильнюсе, чтобы призвать сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины, а не на предложениях о членстве в Альянсе.

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Прямая речь источника: "Берлин сдержанно относится к перспективе предложить (Украине – ред.) немедленное членство (в НАТО – ред.). Нужно время для разработки гарантий, которые, по сути, заблокируют членство...

Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5".

Справка. Согласно статье 5 Североатлантического договора, если любое из государств-членов НАТО станет жертвой вооруженного нападения, все остальные члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и будут принимать меры, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, на которую совершено нападение.

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