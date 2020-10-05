Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Число беженцев в Германии сократилось впервые за девять лет

Понедельник, 5 октября 2020, 12:02

Количество беженцев и мигрантов, проживающих в Германии с гарантированным срочным видом на жительство, сократилось впервые за девять лет.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, предоставленные по запросу фракции Левой партии в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Общее число лиц этой категории составляет 1,31 миллиона, что примерно на 50 тыс. меньше, чем в прошлые полгода.

При этом в стране насчитывается 450 тысяч искателей убежища и лиц с отсрочкой исполнения предписания покинуть пределы Германии. Это - на 15 тысяч меньше, чем в прошлые шесть месяцев.

В МВД уточнили, что нынешнее снижение показателей связано с отзывом или окончанием срока действия так называемого охранного статуса, которым пользовалась указанная группа беженцев. При этом "значительная их часть" больше не проживает в Германии.

Ранее стало известно, что канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер договорились принять в Германии еще 1500 человек из лагерей для беженцев на греческих островах.

Темы: беженцыГермания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов озвучил пессимистичный прогноз COVID: 5 тысяч больных в сутки

В воскресенье COVID подтвердили 3774 украинцам, 33 больных умерли

У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус

Пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна умерла

видеоАрмяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

фото, видеоПолиция открыла производство из-за концерта Оли Поляковой в Харькове

Все новости...
беженцы
Возвращение украинцев из Сирии: ОП призвал Меджлис не политизировать работу разведки
"Не делите людей на сорта": Меджлис призвал офис Зеленского вернуть 100 украинцев из Сирии
Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси
Последние новости
12:12
В Киеве за сутки снова 10 смертей от COVID-19, но возросло и количество выздоровлений
12:02
Число беженцев в Германии сократилось впервые за девять лет
11:59
Два десятка буковинцев повторно заразились коронавирусом - ОГА
11:36
Курс валют на 5 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:34
США объяснили последствия санкций против Деркача, назвав его агентом РФ
11:25
Определили победителей Одесского кинофестиваля-2020
11:18
Подземную забастовку в Кривом Роге 33-й день продолжают 22 шахтера
11:16
В НАТО сменили главу центра информации в Украине
11:09
В Крыму хотят переписать учебники по истории: добавить "украинскую оккупацию" и "русскую весну"
10:55
Объем транзита российского газа через ГТС Украины достиг 40 миллиардов кубометров
Все новости...