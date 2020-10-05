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Италия планирует усилить коронавирусные ограничения

Понедельник, 5 октября 2020, 12:46
Италия планирует усилить коронавирусные ограничения
Фото с Twitter ЕП

Правительство Италии планирует ввести новые коронавирусные ограничения на этой неделе, чтобы обуздать растущее количество новых заражений.

Об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам министра, правительство рассматривает ряд мер, которые включают ограничения собраний и обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех регионах.

Сегодня ношение масок обязательно только в пяти из 20 регионов Италии. "Маски имеют огромное значение. Чем больше итальянцы будут их использовать, тем лучше", - сказал министр.

Но Сперанца исключил возможность нового карантина в масштабах всей страны. "Всеобщая блокировка приведет к культурному, экономическому и социальному ущербу, который страна не может себе позволить", - сказал он.

Во вторник итальянское правительство проведет заседание по поводу новых возможных мер.

По информации издания Ansa, Сперанца завтра попросит у парламента разрешения продолжить чрезвычайную ситуацию, срок которой истекает 15 октября, до 31 января.

Весной Италия была среди наиболее пострадавших от пандемии в Европе, но в мае начала постепенно отменять карантин, поскольку уровень инфицирования начал снижаться.

За последние две недели в стране было подтверждено 26 000 новых случаев инфекции, всего с начала пандемии зарегистрировано 323 000 инфицированных и почти 36 000 смертей из-за COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе Рим и прилегающий регион Лацио с пятницы ввели обязательное ношение маски для лица на улице.

Темы: Италиякоронавирускарантин
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