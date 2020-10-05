Евродепутаты просят руководство ЕС дать позитивный сигнал на саммите с Зеленским

Депутаты из группы друзей европейской Украины в Европейском парламенте обратились к руководству ЕС с просьбой дать позитивный сигнал Украине на саммите, который пройдет 6 октября в Брюсселе при участии президента Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть письмо за подписью 11 евродепутатов, среди них - Петрас Ауштревичюс, Анна Фотыга, Радослав Сикорский и другие.

Письмо накануне саммита Украина-ЕС адресовано главам Еврокомиссии и Европейского Совета, главе дипломатии Евросоюза и еврокомиссару по вопросам соседства и расширения ЕС.

Евродепутаты в письме хвалят Украину за то, что несмотря на сложные вызовы - пандемию, экономический кризис и войну - страна по-прежнему привержена к осуществлению реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Поскольку наше партнерство с Украиной имеет двусторонний характер, и в равной степени от ЕС зависит предложение привлекательных рамок для сотрудничества и сохранения участия Украины в процессе реформ и на пути к ЕС, мы призываем вас передать позитивный сигнал правительству Украины и украинскому народу в совместном заявлении будущего саммита Украина-ЕС", - говорится в тексте письма.

Депутаты, в частности, предлагают подчеркнуть в совместном заявлении важность постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, изучения возможностей отраслевой интеграции, в том числе в Энергетический союз, Транспортное сообщество и Единый цифровой рынок, а также привлечения Украины к европейским усилиям по борьбе с изменением климата через европейское зеленое соглашение.

Они также видят важность в создании большего количества площадок для усиленного политического диалога с Украиной с целью ее дальнейшей экономической интеграции и гармонизации законодательства.

Евродепутаты призывают содействовать развитию контактов между людьми и усилить академическое и образовательное сотрудничество между ЕС и Украиной, например, путем создания в Украине Университета Восточного партнерства.

Также они хотят усиления сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Напомним, ранее в понедельник трое депутатов Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за свертывание реформ. В частности, они пригрозили им отменой безвиза.

Примечательно, что среди членов Европарламента есть евродепутат, которая подписала оба письма. Это литовка Раса Юкневичене.