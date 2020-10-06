Новости 6 октября: саммит Украина-ЕС, встреча Медведчука с Путиным
Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной, Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным, — актуальные новости 6 октября.
О саммите Украина-ЕС
Украинское правительство и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.
Помимо этого, Европейский Союз подтвердил отсутствие угроз для действия безвизового режима с Украиной и ожидает, что его полноценное функционирование возобновится после пандемии коронавируса. Более того, по итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и ЕС достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации.
ЕС также готов помочь Украине получить доступ к вакцине против COVID-19.
О встрече Медведчука с Путиным
Председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным. Украинский политик сообщил о вакцинировании его и членов семьи в оккупированном Крыму российской вакциной и просил у своего кума обдумать "возможное частичное снятие санкции с Украины"
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