Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неизвестный, прикидываясь Тихановской, принял участие в закрытом заседании парламента Дании

Четверг, 8 октября 2020, 21:28

Человек, выдававший себя за белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, принял участие в закрытом онлайн-заседании внешнеполитического комитета парламента Дании.

Об инциденте рассказали в самом парламенте страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу органа.

6 октября на онлайн-заседании комитет обсуждал нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси. Члены комитета рассуждали, как поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека.

Когда началась встреча, в пользователя "Светланы Тихановской" возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее было невозможно увидеть.

Встреча продолжалась около 40 минут, пока ее члены поняли, что что-то не так, и остановили заседание.

Впоследствии через контакт с коллегами Светланы Тихановской было установлено, что комитет встречался с человеком, который выдавал себя за белорусскую оппозиционерку.

В датском парламенте заверили, что в ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании. Обстоятельства дела выясняются.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: