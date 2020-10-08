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Неизвестный, прикидываясь Тихановской, принял участие в закрытом заседании парламента Дании

Четверг, 8 октября 2020, 21:28

Человек, выдававший себя за белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, принял участие в закрытом онлайн-заседании внешнеполитического комитета парламента Дании.

Об инциденте рассказали в самом парламенте страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу органа.

6 октября на онлайн-заседании комитет обсуждал нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси. Члены комитета рассуждали, как поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека.

Когда началась встреча, в пользователя "Светланы Тихановской" возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее было невозможно увидеть.

Встреча продолжалась около 40 минут, пока ее члены поняли, что что-то не так, и остановили заседание.

Впоследствии через контакт с коллегами Светланы Тихановской было установлено, что комитет встречался с человеком, который выдавал себя за белорусскую оппозиционерку.

В датском парламенте заверили, что в ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании. Обстоятельства дела выясняются.



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