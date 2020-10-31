Антирекорд на Буковине: новых заражений в 4 раза больше, чем количество выздоровлений

31 октября в Черновицкой области зафиксировали 409 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 98 пациентов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачук: "Коронавирус на Буковине сегодня пересек отметку в четыре сотни заражений в сутки.

Есть сейчас 10 743 активных больных. При этом сезонные вирусы также никто не отменял. Уверен, все чаще приходится слышать, что заболел кто-то из родственников, друзей, коллег.

Болезнь коварная и непередбачувана. Берегите себя и близких".

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