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Министр заявил о фальсификации данных о рождениях и смертях в ОРДЛО

Воскресенье, 1 ноября 2020, 20:02
Министр заявил о фальсификации данных о рождениях и смертях в ОРДЛО
Радио Свобода

Министр юстиции Денис Малюська заявляет о значительных фальсификациях в вопросе регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях.

Источник: Малюська в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы сейчас обнаружили достаточно большой масштаб фальсификаций регистрации рождений и смертей. Безусловно, мы не можем проверить".

"Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождение с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных.

У нас сейчас даже есть бюрократическая проблема. Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано".

Детали: Малюська выразил надежду, что такой "бюрократический аспект" со временем исправится.

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Темы: МалюськаОРДЛО
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