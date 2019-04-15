На сайте президента появился указ об увольнении скандального Семочко

На сайте Администрации президента опубликовали указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Указ президента №143 / 2019 датируется 12 апреля.

"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

В то же время, по состоянию на пятницу, 12 апреля, этого документа на сайте Администрации президента не было. Он появился в понедельник, 15 апреля.

Напомним: