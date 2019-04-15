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На сайте президента появился указ об увольнении скандального Семочко

Понедельник, 15 апреля 2019, 22:31

На сайте Администрации президента опубликовали указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Указ президента №143 / 2019 датируется 12 апреля.

"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

В то же время, по состоянию на пятницу, 12 апреля, этого документа на сайте Администрации президента не было. Он появился в понедельник, 15 апреля.

Напомним: 

  • 14 апреля президент Петр Порошенко заявил, что уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • 6 апреля Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
  • 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
  • Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
  • В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
  • НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Украинская правда

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Темы: СемочкоувольнениеПорошенко
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