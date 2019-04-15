На сайте президента появился указ об увольнении скандального Семочко
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Понедельник, 15 апреля 2019, 22:31
На сайте Администрации президента опубликовали указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Указ президента №143 / 2019 датируется 12 апреля.
"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
В то же время, по состоянию на пятницу, 12 апреля, этого документа на сайте Администрации президента не было. Он появился в понедельник, 15 апреля.
Напомним:
- 14 апреля президент Петр Порошенко заявил, что уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- 6 апреля Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
- Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
- НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
Украинская правда
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