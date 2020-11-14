Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

Суббота, 14 ноября 2020, 20:36
Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых городских голов не вводить карантин "выходного дня". Он призвал их соблюдать объявленные ограничения для сохранения жизней граждан.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре.

Если продолжим играть в "хороших полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и отмечать это грандиозным концертом на площади города, или продолжим не верить в коронавирус... Тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, не министр, не президент, а проиграет вся страна. Давайте этого не допустим".

Детали: Действия меров, которые саботируют решение правительства, Зеленский связывает со вторым туром местных выборов, на которых руководители городов хотят получить поддержку электората.

При этом президент подчеркнул, что карантин выходного дня должен сдержать распространение Covid-19 и спасти Украине от полного локдауна.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул местным властям, что решение Кабмина о локдауне выходного дня необходимо исполнять.

Карантин на выходных уже отказались вводить в Тернополе, Черкассах, Львове и Житомире, Ивано-Франковске, Днепре. Также Чернигов просит правительство отменить решение, а Луцкий городской совет готовит иск в Киевский окружной админсуд, чтобы отменить карантин "выходного дня".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинЗеленскийкоронавирусместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: