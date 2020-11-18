Россия постфактум разрешила себе ввести миротворцев в Нагорный Карабах
Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на заседание 18 ноября
Детали: Согласно конституции России, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации. Однако российские миротворцы уже находятся в Нагорном Карабахе.
По словам председателя комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, президент РФ Владимир Путин имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты, поскольку там погибли россияне.
Он также объяснил, что согласие Совета Федерации на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.
Миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на 5 лет с возможностью продления срока.
Почему это важно: 1 марта 2014 года Совет Федерации РФ разрешил Путину ввести войска на территорию Украины. Политическим прикрытием для такого решения стало обращение в том время президента Виктора Януковича. 16 марта в Крыму состоялся так называемый "референдум", после которого Россия аннексировала украинский Крым. Насильственный захват полуострова не признается международным сообществом. В России такие действия называют "возвращением Крыма".
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Предыстория:
- 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Якобы азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации армян. Армения же заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.
- В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовали трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Военнослужащие Азербайджана и Армении останавливаются на своих позициях, а российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль "коридора" между ним и Арменией.
- Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его жилую резиденцию.
- Армянский президент Армен Саркисян возмутился тем, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе подписали без консультаций с президентом – и он узнал о нем из СМИ.
- Утром 10 ноября в Нагорный Карабах вылетели 10 самолетов с российскими миротворцами на борту. По данным волонтера-расследователя из организации InformNapalm Иракли Комахидзе, военные 15-й ОМСБр из Самары принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса.