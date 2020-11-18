Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія постфактум дозволила собі ввести миротворців у Нагірний Карабах

Середа, 18 листопада 2020, 09:51
Фото "РИА Новости"

Рада Федерації схвалила використання російських збройних сил для миротворчої місії в Нагірному Карабасі.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на засідання 18 листопада

Деталі: Згідно з конституцією Росії, питання про введення воєнного контингенту вирішується Радою Федерації. Однак російські миротворці вже перебувають в Нагірному Карабасі.

За словами голови комітету з конституційного законодавства Андрія Клішаса, президент РФ Володимир Путін мав право оперативно відправити миротворців в Карабах без згоди верхньої палати, оскільки там загинули росіяни.

Він також пояснив, що згода Ради Федерації на використання армії в цьому випадку необхідна, оскільки мова йде не про оперативну військову ситуацію, а про плановий захід на кілька років.

Миротворчий мандат російських військ в Нагірному Карабасі розрахований на 5 років з можливістю продовження терміну.

Чому це важливо: 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ дозволила Путіну ввести війська на територію України. Політичним прикриттям для такого рішення стало звернення на той час президента Віктора Януковича. 16 березня у Криму відбувся так званий "референдум", після якого Росія анексувала український Крим. Насильницьке захоплення півострова не визнається міжнародною спільнотою. У Росії такі дії називають "поверненням Криму".

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України

Передісторія:

  • 27 вересня Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Нібито азербайджанські військові почали "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації вірмен. Вірменія ж заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
  • У ніч на 10 листопада президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Військовослужбовці Азербайджану і Вірменії зупиняються на своїх позиціях, а російські миротворці будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж "коридору" між ним і Вірменією.
  • Незадоволені рішенням Пашиняна з питання Карабаху захопили будівлю уряду Вірменії. Кілька десятків людей розгромили кабінет прем'єра і розграбували резиденцію, в якій він живе.
  • Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі підписали без консультацій із президентом – і він дізнався про неї зі ЗМІ.
  • Вранці 10 листопада в Нагірний Карабах вилетіли 10 літаків з російськими миротворцями на борту. За даними волонтера-розслідувача з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе, військові 15-ї ОМСБр з Самари брали участь в захопленні Криму та окупації частини Донбасу.

Теми: РосіяНагірний Карабахарміявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні вже понад 10 тисяч смертей від COVID, нові “рекорди” втрат та одужань

Збірній України дозволили повернутися до Києва 18 листопада

Новини 17 листопада: голосування Ради проти карантину, протести ФОПів

фото, відеоЧастина Мінська третій день без води: люди впевнені, що це через протести

Режисер Роман Віктюк помер після зараження коронавірусом

оновленоМатч збірної України зі Швейцарією скасовано - УАФ

Усі новини...
Росія
У Думу внесли законопроєкт про обнулення термінів Путіна
В Росії планують позначати окремих кандидатів на виборах як "іноземних агентів"
Німеччина перенесла запуск газопостачання з "Північного потоку-2"
Останні новини
11:27
Законопроєкти щодо е-декларування і КС мають напрацювати до 1 грудня
11:22
Україна у трійці "лідерів" ЄСПЛ за кількістю скарг проти неї
11:20
Труханов переміг кандидата від ОПЗЖ і залишиться мером Одеси 
11:14
Псевдоремонт поїздів: 15 посадовців УЗ підозрюють у 60 млн збитків
11:11
фотоВійськові повідомили про смерть солдата в зоні ООС
11:09
відеоКокаїну на 4 млн доларів знайшли в контейнері з бананами
10:58
фото "Мінером" ДБР виявився американець
10:49
Маріонетки Росії сидять у Раді, олігархи дзвонять суддям - голова посольства США
10:46
Маск потрапив до топ-3 найбагатших людей світу – Bloomberg
10:30
Франція першою у Європі перетнула позначку у 2 млн заражень коронавірусом
Усі новини...