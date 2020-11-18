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Росія постфактум дозволила собі ввести миротворців у Нагірний Карабах

Середа, 18 листопада 2020, 08:51
Росія постфактум дозволила собі ввести миротворців у Нагірний Карабах
Фото "РИА Новости"

Рада Федерації схвалила використання російських збройних сил для миротворчої місії в Нагірному Карабасі.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на засідання 18 листопада

Деталі: Згідно з конституцією Росії, питання про введення воєнного контингенту вирішується Радою Федерації. Однак російські миротворці вже перебувають в Нагірному Карабасі.

За словами голови комітету з конституційного законодавства Андрія Клішаса, президент РФ Володимир Путін мав право оперативно відправити миротворців в Карабах без згоди верхньої палати, оскільки там загинули росіяни.

Він також пояснив, що згода Ради Федерації на використання армії в цьому випадку необхідна, оскільки мова йде не про оперативну військову ситуацію, а про плановий захід на кілька років.

Миротворчий мандат російських військ в Нагірному Карабасі розрахований на 5 років з можливістю продовження терміну.

Чому це важливо: 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ дозволила Путіну ввести війська на територію України. Політичним прикриттям для такого рішення стало звернення на той час президента Віктора Януковича. 16 березня у Криму відбувся так званий "референдум", після якого Росія анексувала український Крим. Насильницьке захоплення півострова не визнається міжнародною спільнотою. У Росії такі дії називають "поверненням Криму".

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Передісторія:

  • 27 вересня Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Нібито азербайджанські військові почали "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації вірмен. Вірменія ж заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
  • У ніч на 10 листопада президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Військовослужбовці Азербайджану і Вірменії зупиняються на своїх позиціях, а російські миротворці будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж "коридору" між ним і Вірменією.
  • Незадоволені рішенням Пашиняна з питання Карабаху захопили будівлю уряду Вірменії. Кілька десятків людей розгромили кабінет прем'єра і розграбували резиденцію, в якій він живе.
  • Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі підписали без консультацій із президентом – і він дізнався про неї зі ЗМІ.
  • Вранці 10 листопада в Нагірний Карабах вилетіли 10 літаків з російськими миротворцями на борту. За даними волонтера-розслідувача з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе, військові 15-ї ОМСБр з Самари брали участь в захопленні Криму та окупації частини Донбасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНагірний Карабахарміявійна
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