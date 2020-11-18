Росія постфактум дозволила собі ввести миротворців у Нагірний Карабах

Рада Федерації схвалила використання російських збройних сил для миротворчої місії в Нагірному Карабасі.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на засідання 18 листопада

Деталі: Згідно з конституцією Росії, питання про введення воєнного контингенту вирішується Радою Федерації. Однак російські миротворці вже перебувають в Нагірному Карабасі.

За словами голови комітету з конституційного законодавства Андрія Клішаса, президент РФ Володимир Путін мав право оперативно відправити миротворців в Карабах без згоди верхньої палати, оскільки там загинули росіяни.

Він також пояснив, що згода Ради Федерації на використання армії в цьому випадку необхідна, оскільки мова йде не про оперативну військову ситуацію, а про плановий захід на кілька років.

Миротворчий мандат російських військ в Нагірному Карабасі розрахований на 5 років з можливістю продовження терміну.

Чому це важливо: 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ дозволила Путіну ввести війська на територію України. Політичним прикриттям для такого рішення стало звернення на той час президента Віктора Януковича. 16 березня у Криму відбувся так званий "референдум", після якого Росія анексувала український Крим. Насильницьке захоплення півострова не визнається міжнародною спільнотою. У Росії такі дії називають "поверненням Криму".

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