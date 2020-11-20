Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики, В Украине 14 575 случаев COVID за сутки, — актуальные новости 20 ноября.

Об увольнении Буславец

На внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

Новым временным исполняющим обязанности министра энергетики будет заместитель Буславец Юрий Бойко.

Об антирекорде заболеваний

19 ноября в Украине было зафиксировано 14 575 новых случаев COVID-19 - это второй подряд антирекорд и третий в течение недели.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Бизнесмен и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет показал эскизы Большого герба Украины, которые подавала на конкурс его группа, а победитель наткнулся на критику в соцсетях.

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что на посту президента продолжит признавать суверенитет Украины в отношении Крыма так же, как делала это до сих пор.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность нового посла Украины в США.

Свое решение об отмене заочного ареста экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана Апелляционный суд объяснил тем, что следствие и прокуратура не предоставили документов, подтверждающих пребывание Януковича в международном розыске.

В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.