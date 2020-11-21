Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает, что предложение провести выборы на Донбассе в сентябре 2021 "принудит Кремль к конкретизации".

Источник: пресс-секретарь делегации ТКГ Алексей Арестович в эфире hromadske

Прямая речь Арестовича: "31 марта мы поставили, чтобы они (Россия - УП) быстро отвечали на вопросы. Потому что если поставить 1 октября или 1 декабря 2021, то они скажут: "Ну у нас еще есть 6 месяцев к ответу". А вопрос в том, что 9 декабря истекает год с момента прошлогодних договоренностей на высшем уровне в Париже в нормандской формате. И кто-то должен оказаться виновным".

Детали: Соответствующее предложение заложено в "Плане совместных шагов", который представил глава делегации Леонид Кравчук.

На вопрос что будет, если Кремль согласится провести выборы весной, представитель украинской делегации ответил: "Очень хорошо. Главным условием является полная демилитаризация, вывод российских войск, наемников и персонала".

Арестович также считает, что к избирательному процессу могут приобщиться переселенцы, которые вернутся домой, их, по его словам, до 1,5 миллиона человек.

"Они вернутся, по крайней мере, часть. Демографический состав изменится. Во-вторых, военные преступники, наемники и те, кто участвовал в этих делах, они уйдут. Останутся, конечно, определенные диверсанты, но это проблема наших спецслужб и они справятся", – заявил спикер украинской делегации.

Что предшествовало: Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Кравчук заявил, что пункты минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, и необходим пересмотр их последовательности.

Позже Кравчук сказал, что Верховная Рада Украины готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе, возможно, по мажоритарной системе, но после восстановления контроля Киева над территорией ОРДЛО и над украинско-российским участком границы.