ОАСК отказался браться за закрытие реестра деклараций
Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра е-деклараций, обращалось в Окружной админсуд Киева с требованием прекратить хранения деклараций. Суд отказался открывать производство.
Источник: адвокат со стороны "Алтаюра" Виталий Власюк в комментарии УП, расписание судебных заседаний
Детали: Согласно расписанию, 23 ноября суд отказал в открытии дела.
Власюк уверяет, что причины отказа им не сообщили.
Компания будет оспаривать это решение суда.
Справка: НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.
В начале 2020 года в НАПК заподозрили завышенные цены аренды. После этого договор с "Алтаюром" не был продлен, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а серверы впоследствии арестовали. В "Алтаюре" завышение цены отрицают и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, на тот момент еще не арестованное.
Что было раньше: Владелец серверов считает, что после скандального решения КС законодательство не предусматривает возможности НАПК по хранению деклараций и это якобы является превышением властных полномочий.
По утверждению представителей предприятия, противозаконное использование оборудования нарушает права собственников.
"Алтаюр" требовал признать действия НАПК противоправными, и обязать Агентство не хранить декларации.
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Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный судпризнал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений будут изучаться дальше.
- КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
- НАПК с 28 октября закрывало реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
- 29 октября правительство приняло распоряжение, которым обязалоНАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников.
- В тот же день реестр снова заработал.