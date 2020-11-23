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ОАСК отказался браться за закрытие реестра деклараций

Понедельник, 23 ноября 2020, 17:13
ОАСК отказался браться за закрытие реестра деклараций

Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра е-деклараций, обращалось в Окружной админсуд Киева с требованием прекратить хранения деклараций. Суд отказался открывать производство.

Источник: адвокат со стороны "Алтаюра" Виталий Власюк в комментарии УП, расписание судебных заседаний

Детали: Согласно расписанию, 23 ноября суд отказал в открытии дела.

Власюк уверяет, что причины отказа им не сообщили.

Компания будет оспаривать это решение суда.

Справка: НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.

В начале 2020 года в НАПК заподозрили завышенные цены аренды. После этого договор с "Алтаюром" не был продлен, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а серверы впоследствии арестовали. В "Алтаюре" завышение цены отрицают и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, на тот момент еще не арестованное.

Что было раньше: Владелец серверов считает, что после скандального решения КС законодательство не предусматривает возможности НАПК по хранению деклараций и это якобы является превышением властных полномочий.

По утверждению представителей предприятия, противозаконное использование оборудования нарушает права собственников.

"Алтаюр" требовал признать действия НАПК противоправными, и обязать Агентство не хранить декларации.

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Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный судпризнал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений будут изучаться дальше.
  • КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
  • НАПК с 28 октября закрывало реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
  • 29 октября правительство приняло распоряжение, которым обязалоНАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников.
  • В тот же день реестр снова заработал.

Украинская правда
Темы: ОАСКдекларацииКС
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