ОАСК отказался браться за закрытие реестра деклараций

Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра е-деклараций, обращалось в Окружной админсуд Киева с требованием прекратить хранения деклараций. Суд отказался открывать производство.

Источник: адвокат со стороны "Алтаюра" Виталий Власюк в комментарии УП, расписание судебных заседаний

Детали: Согласно расписанию, 23 ноября суд отказал в открытии дела.

Власюк уверяет, что причины отказа им не сообщили.

Компания будет оспаривать это решение суда.

Справка: НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.

В начале 2020 года в НАПК заподозрили завышенные цены аренды. После этого договор с "Алтаюром" не был продлен, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а серверы впоследствии арестовали. В "Алтаюре" завышение цены отрицают и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, на тот момент еще не арестованное.

Что было раньше: Владелец серверов считает, что после скандального решения КС законодательство не предусматривает возможности НАПК по хранению деклараций и это якобы является превышением властных полномочий.

По утверждению представителей предприятия, противозаконное использование оборудования нарушает права собственников.

"Алтаюр" требовал признать действия НАПК противоправными, и обязать Агентство не хранить декларации.

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