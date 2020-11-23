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ОАСК відмовився розглядати справу щодо закриття серверів з деклараціями

Понеділок, 23 листопада 2020, 18:13

Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, зверталося до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій. Суд відмовився відкривати провадження.

Джерело: адвокат з боку "Алтаюр" Віталій Власюк в коментарі УП, розклад судових засідань

Деталі: Згідно з розкладом засідань, 23 листопада суд відмовив у відкритті справи.

Адвокат Власюк зазначив, що причини відмови їм не повідомляли.

Компанія оскаржуватиме це рішення суду.

Довідково: НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.

На початку 2020 року у НАЗК запідозрили завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.

Що було раніше: Власник серверів вважає, що після скандального рішення КС законодавство не передбачає повноваження НАЗК зі зберігання декларацій і це нібито є перевищенням владних повноважень.

За твердженням представників підприємства, протизаконне використання обладнання порушує права власників.

"Алтаюр" вимагав визнати дії НАЗК протиправними, та зобов’язати Агентство не зберігати декларації.

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Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційнимиокремі його положення.
  • КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних деклараційна виконання рішення Конституційного суду.
  • 29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язавНАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.
  • Того ж дня реєстр декларацій знову запрацював.

Українська правда
Теми: ОАСКдеклараціїКС


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