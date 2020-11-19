ВАКС отменил второй приговор о лжи в декларации
Четверг, 19 ноября 2020, 13:01
Высший антикоррупционный суд отменил второй приговор по статье о недостоверное декларирование в отношении бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.
Детали: Раньше Антикоррупционный суд приговорил его к штрафу в 51 тысячу грн с запретом на три года управлять государственными предприятиями.
Тымкива признали виновным в недекларировании за 2017 год доли жены на квартиру в Вене за 381 тысяч евро, а также компании из Белиза.
ВАКС отменил свой приговор из-за того, что Конституционный суд отменил статью об ответственности за заведомо недостоверное декларирование.
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Предыстория:
- 12 сентября 2019 НАПК объявило бывшему директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву подозрение в декларировании недостоверной информации.
- 17 ноября Высший антикоррупционный суд отменил приговор в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся, которая была осуждена за непредставление электронной декларации. Это был первый приговор антикорсуду, и он же первый, отмененный из-за решения КС.
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд призналнеконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестраэлектронных деклараций.