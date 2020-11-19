ВАКС отменил второй приговор о лжи в декларации

Высший антикоррупционный суд отменил второй приговор по статье о недостоверное декларирование в отношении бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.

Источник: ЦПК, решение суда

Детали: Раньше Антикоррупционный суд приговорил его к штрафу в 51 тысячу грн с запретом на три года управлять государственными предприятиями.

Тымкива признали виновным в недекларировании за 2017 год доли жены на квартиру в Вене за 381 тысяч евро, а также компании из Белиза.

ВАКС отменил свой приговор из-за того, что Конституционный суд отменил статью об ответственности за заведомо недостоверное декларирование.

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