Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство поддержало законопроект, гарантирующий Сытнику должность директора НАБУ

Четверг, 26 ноября 2020, 18:38
Правительство поддержало законопроект, гарантирующий Сытнику должность директора НАБУ

Кабинет министров поддержал законопроект, гарантирующий работу директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника до внесения изменений в законодательство, как того требует решение Конституционного суда.

Источник: министр юстиции Денис Малюська на заседании Кабмина

Прямая речь Малюськи: "Прошу поддержать законопроект об изменениях к НАБУ. Его цель - обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы учреждения после вступления в силу решения КСУ. Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статус-кво до вступления в силу закона, который введет новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КС.

То есть, это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ "

Детали: Проект изменений в закон о НАБУ поддержали единогласно.

Правительство подаст в Раду изменения в соответствующий закон.

В правительстве отметили, что изменениями в законодательство о НАБУ укрепляют антикоррупционную архитектуру.

Предыстория:

  • 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
  • В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.
  • В октябре Окружной админсуд Киева, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева, решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровНАБУСытникКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин назначил главу Нацполиции
Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны
Кабмин изменил порядок предоставления единовременного пособия пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: