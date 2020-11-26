Правительство поддержало законопроект, гарантирующий Сытнику должность директора НАБУ

Кабинет министров поддержал законопроект, гарантирующий работу директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника до внесения изменений в законодательство, как того требует решение Конституционного суда.

Источник: министр юстиции Денис Малюська на заседании Кабмина

Прямая речь Малюськи: "Прошу поддержать законопроект об изменениях к НАБУ. Его цель - обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы учреждения после вступления в силу решения КСУ. Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статус-кво до вступления в силу закона, который введет новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КС.

То есть, это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ "

Детали: Проект изменений в закон о НАБУ поддержали единогласно.

Правительство подаст в Раду изменения в соответствующий закон.

В правительстве отметили, что изменениями в законодательство о НАБУ укрепляют антикоррупционную архитектуру.

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