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Правительство поддержало законопроект, гарантирующий Сытнику должность директора НАБУ

Четверг, 26 ноября 2020, 19:38

Кабинет министров поддержал законопроект, гарантирующий работу директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника до внесения изменений в законодательство, как того требует решение Конституционного суда.

Источник: министр юстиции Денис Малюська на заседании Кабмина

Прямая речь Малюськи: "Прошу поддержать законопроект об изменениях к НАБУ. Его цель - обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы учреждения после вступления в силу решения КСУ. Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статус-кво до вступления в силу закона, который введет новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КС.

То есть, это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ "

Детали: Проект изменений в закон о НАБУ поддержали единогласно.

Правительство подаст в Раду изменения в соответствующий закон.

В правительстве отметили, что изменениями в законодательство о НАБУ укрепляют антикоррупционную архитектуру.

Предыстория:

  • 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
  • В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.
  • В октябре Окружной админсуд Киева, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева, решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровНАБУСытникКС


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