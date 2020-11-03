Тупицкий считает, что в КС собирались "проплаченные радикалы"

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что под судом протестовали проплаченные радикалы и он обратится к правоохранителям.

Источник: брифинг Тупицкого 3 ноября в эфире "Прямого"

Прямая речь: "Сегодня в парламенте представитель президента призывает "улицу" разобраться с судом. Какая "улица"? О ком он ведет речь? Об искусственно созданных радикалах, которым проплачивают деньги, чтобы они таким образом в правовом государстве это делали?"

Детали: Тупицкий заявил, что обратится к правоохранителям и опубликует количество решений КС, которые не выполняет власть.

По его словам, возле КС собрались радикально настроенные лица, которые заявили, что если судьи КС не пойдут в отставку - то "они начнут пропадать".

Также он рассказал, что до того представители НАПК ворвались в КС и без разрешения там ходили по кабинетам. Также представители НАПК, по его словам, выбивали двери в доме судьи КС Слиденко.

Председатель КС призвал президента Владимира Зеленского и власть не поддаваться эмоциям, ведь это может привести к кровопролитию.

Предыстория:

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. КС объяснил, что антикоррупционное законодательство создает предпосылки для неправомерного влияния на суд.

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что Конституционный суд действовал в собственных интересах, принимая решение. Из-за решения КС агентство 28 октября закрыло доступ к государственному реестру электронных деклараций. Вечером 29 октября по решению правительства после заседания Совета национальной безопасности и обороны доступ возобновили.

29 октября Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предусматривает увольнение судей Конституционного суда. Глава КС Александр Тупицкий заявил о признаках конституционного переворота в этом документе.

2 ноября более 100 народных депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем речь идет об увольнении судей КС предусмотренным законодательством способом.

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