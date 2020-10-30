Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава КС о законопроекте Зеленского: Имеет признаки конституционного переворота

Пятница, 30 октября 2020, 12:59
Скриншот с видео УНН

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий назвал таким, что имеет признаки конституционного переворота, законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС.

Источник: Тупицкий на пресс конференции 30 октября

Прямая речь: "Сегодня появляется проект закона – за ночь его склепали – №4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст. Конституции Украины".

Что должно произойти в парламенте во вторник? Это законом или постановлением отменить решение КС. Чего тогда не указом президента? Зачем привлекать парламент в такое ​​неконституционное дело?

Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива же президентская, и отменил указом решение КС. Так проще давать этому оценку. Результат то одинаковый, но не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто не отвечает. Второй момент – этим же законом расформировать состав КС".

Дополняется ...

Ирина Балачук, УП
Темы: КСЗеленскийКонституция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Против судей КС возбудили уголовное дело: покушение на захват власти

инфографикаCOVID-19: Украина обновила перечень "красных" зон

фотоАкция под КС: люди бросают шины и жгут файеры

8,3 тысячи больных COVID и 173 умерших - в Украине новые антирекорды

Обострение на Донбассе: двое погибших и двое раненых

Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ: текст законопроекта

Все новости...
КС
Глава КС о незадекларированной земле в Крыму: Готов отвечать
В КС объяснили свое скандальное решение и заявили, что за антикоррупционную реформу
Обновление КС: проект Зеленского комитет может рассмотреть на следующей неделе
Последние новости
13:55
Глава КС хочет встречи с Зеленским
13:41
Глава КС - Зеленскому о "сюрпризах": А должно быть иначе?
13:40
Председатель КС Тупицкий: На допрос в ГБР не пойду, этому делу уже 7 лет
13:25
Правительство выделит дополнительные средства на закупку оборудования для лабораторий и экспресс-тестов
13:25
Схема на 50 миллионов: ВАКС арестовал первого заместителя директора порта "Южный"
13:18
СБУ лишат надзора за экономическим преступлениями – нардеп
13:17
Министерство юстиции поддерживает политическое решение кризиса в КС
12:59
Глава КС о законопроекте Зеленского: Имеет признаки конституционного переворота
12:47
Apple потеряла 100 миллиардов из-за отсрочки презентации iPhone
12:38
Против судей КС возбудили уголовное дело: покушение на захват власти
Все новости...