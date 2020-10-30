Глава КС о законопроекте Зеленского: Имеет признаки конституционного переворота

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий назвал таким, что имеет признаки конституционного переворота, законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС.

Источник: Тупицкий на пресс конференции 30 октября

Прямая речь: "Сегодня появляется проект закона – за ночь его склепали – №4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст. Конституции Украины".

Что должно произойти в парламенте во вторник? Это законом или постановлением отменить решение КС. Чего тогда не указом президента? Зачем привлекать парламент в такое ​​неконституционное дело?

Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива же президентская, и отменил указом решение КС. Так проще давать этому оценку. Результат то одинаковый, но не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто не отвечает. Второй момент – этим же законом расформировать состав КС".

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