Глава КС о законопроекте Зеленского: Имеет признаки конституционного переворота

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий назвал таким, что имеет признаки конституционного переворота, законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС.

Источник: Тупицкий на пресс конференции 30 октября

Прямая речь: "Сегодня появляется проект закона – за ночь его склепали – №4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст. Конституции Украины".

Что должно произойти в парламенте во вторник? Это законом или постановлением отменить решение КС. Чего тогда не указом президента? Зачем привлекать парламент в такое ​​неконституционное дело?

Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива же президентская, и отменил указом решение КС. Так проще давать этому оценку. Результат то одинаковый, но не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто не отвечает. Второй момент – этим же законом расформировать состав КС".

Детали: Тупицкий отметил, что не удивится, если это произойдет, потому что раньше Михаил Саакашвили уже выражал мысли, чтобы превратить КС в палату Верховного суда.

По его словам, "это также вариант, но в недоразвитых странах", но "удивляться здесь нечему".

Тупицкий убежден, что "все может происходить очень быстро, потому что здесь же главное монобольшинство", но он не понимает, почему за все должен отвечать КС.

Прямая речь: "Ну вы парламентарии, ну, пожалуйста, создавайте такие законы, согласовывайте как-то с оппозицией, со всеми, вы единый парламент, вы призваны работать ради страны – чтобы не обращались в КС, или чтобы минимизировать. Вы посмотрите, что сегодня происходит? Закон еще не смог прожить месяц, а уже есть представление в КС. Закон – представление, закон – представление. Нас забросали! Надо что-то менять, или делать реформу и делать какие-то фильтры к этому. Потому что так невозможно".

Детали: Тупицкий также добавил, что КС можно реформировать, но только конституционным способом.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

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