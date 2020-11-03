Тупицкий боится за свою безопасность

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что обеспокоен из-за собственной безопасности и считает, что ему хотят вручить подозрение и отстранить от должности.

Источник: брифинг Тупицкого 3 ноября в эфире "Прямого"

Прямая речь: "Что касается моей личной безопасности. Я также обеспокоен и также вышел в эфир, чтобы открыто об этом предупредить.

Есть сфабрикованное дело о государственной измене. В чем она заключается, в том, что еще в советское время я получил земельный участок в Крыму и приватизировал его и 10 лет строил дом. После ввода в эксплуатацию я внес его в декларацию...

Понимая абсурдность этого вопроса, на правоохранителей начинают давить, чтобы как-то сфармазонить подозрение. Затем вручить подозрение и через суд отстранить меня от должности. Таков был план. Руководитель ГБР отказывается это сделать. Его вчера уволили. Найдут другого".

Детали: По его словам, после оккупации Крыма произошло смещение участков его и соседскго. Сосед в Крыму поставил ему ультиматум по разграничению участков, иначе - угрожал снести дом Тупицкого.

Тупицкий объяснил, что заключил договор с адвокатами, чтобы урегулировать этот вопрос. Глава КС заявил, что защищал свою собственность в Крыму и что это очень просто "не признавать" сделки в оккупированном Крыму, вместо того, чтобы защищать право собственности украинцев там.

Он также пояснил, что не задекларировал дом, потому что не имел правовых оснований и имел спор с соседом.

Тупицкий сказал, что для его дискредитации также подняли дела по аннексии Крыма, когда КС встал на защиту этих нарушений. По одному из этих дел он был докладчиком. По двум этим делам - голосовал "за". Он добавил, что судья по закону не несет ответственности за свою позицию.

Председатель КС надеется, что мнение представителя президента в Раде не отражает мнений Зеленского. Представитель президента заявил, что в КС есть группа предателей, которую возглавляет Тупицкий.

Глава КС заявил, что для полного счастья не хватает, чтобы в сеть слили фото его "российского паспорта".

Предыстория:

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. КС объяснил, что антикоррупционное законодательство создает предпосылки для неправомерного влияния на суд.

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что Конституционный суд действовал в собственных интересах, принимая решение. Из-за решения КС агентство 28 октября закрыло доступ к государственному реестру электронных деклараций. Вечером 29 октября по решению правительства после заседания Совета национальной безопасности и обороны доступ возобновили.

29 октября Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предусматривает увольнение судей Конституционного суда. Глава КС Александр Тупицкий заявил о признаках конституционного переворота в этом документе.

2 ноября более 100 народных депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем речь идет об увольнении судей КС предусмотренным законодательством способом.

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