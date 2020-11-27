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МОЗ ждет результатов локдауна выходного дня и боится Нового года

Пятница, 27 ноября 2020, 09:35
МОЗ ждет результатов локдауна выходного дня и боится Нового года

Министр здравоохранения Максим Степанов не видит сейчас оснований для введения жесткого карантина, но его беспокоит, что новогодние праздники могут вызвать всплеск эпидемии COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге из дома 27 ноября

Прямая речь: "Основной причиной введения жесткого карантина будет эпидситуация и нагрузка на нашу медицинскую систему. Вызывают беспокойство наши новогодние праздники. Так как мы проводим праздники весело и они предполагают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на праздновании, на новогодних елках... Инфекция передается воздушно-капельным путем – так что могут быть всплески.

Сейчас мы рассчитываем на те карантинные ограничения, которые действуют на территории нашей страны... Эффект мы должны получить за две-три недели, после соответствующего инкубационного периода COVID-19, который составляет в среднем 14 дней.

Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня?.. На какой эффект мы рассчитывали? На уменьшение динамики заболеваемости COVID-19, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему. Я думаю, на следующей неделе мы сможем сказать, достигли ли мы этого эффекта".

Детали: Степанов отметил, что Минздрав разрабатывает различные варианты, Кабмин готовит поддержку бизнеса в случае жесткого карантина.

Однако, по его словам, пока "ситуация контролируема, медицинская система справляется".

Министр привел такие цифры: 55 886 коек уже выделено по стране под COVID-больных, из них занято 27 887 коек (49,9%), а с подведенным кислородом всего 26 583 кройки.

Этому предшествовало: 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключали их продолжения и до конца года.

Кабинет министров рассматривал жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Напомним: По состоянию на 27 ноября в Украине суточное количество выявленных коронавирусных больных превысило 16,2 тысячи, а количество госпитализированных за сутки – 2 тысячи.

26 ноября Украина занимала 9 место среди государств мира по числу новых больных коронавирусом.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019МинздравСтепанов
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