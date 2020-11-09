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В Польше хотят запретить марши равенства

Понедельник, 9 ноября 2020, 14:57

Польский Сейм может принять законопроект, предусматривающий запрет маршей равенства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

Польский фонд "Жизнь и семья" вместе с Гражданским комитетом законодательной инициативы #StopLGBT собирается передать Сейма подписи, собранные во законопроектом.

Главным пунктом законопроекту является запрет на проведение маршей равенства.

"Незаконными, согласно документу, должны быть любые манифестации, целью которых является распространение сомнений относительно определения брака как союза мужчины и женщины, пропаганда партнерских отношений, однополых браков, усыновления детей парами одного пола или иной, нежели гетеросексуальной, сексуальной ориентации", - говорится в проект.

Также документ хочет запретить пропагандировать "пол как нечто независимое от биологических условий" и "правовые решения, направленные на привилегии для однополых отношений".

Инициатива также предусматривает защиту религиозных символов.



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