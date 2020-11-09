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В Молдове сменили главу МИД и еще четырех министров

Понедельник, 9 ноября 2020, 14:31

В правительстве Молдовы сменились пять министров по инициативе премьер-министра Иона Кику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Point.md.

Изменения коснулись министров экономики, обороны и просвещения, культуры и исследований, а также, а также вице-премьера по реинтеграции.

Решение было принято после того, как Демократическая партия Молдовы приняла решение отозвать своих представителей из правительства сразу после инаугурации избранного президента.

Также сменился министр иностранных дел и европейской интеграции. Бывший глава ведомства Олег Цуля был назначен посолом Молдовы в Венгрии и его место занял Аурел Чокой.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдове состоялся в воскресенье, 1 ноября. В нем с результатом 36,2% победила лидер оппозиции Майя Санду. Действующий глава государства Игорь Додон получил 32,6%.

Одним из решающих факторов в пользу Майи Санду стала огромная явка на зарубежных участках, где она традиционно получает высокую поддержку, и низкая явка в Молдове.

Подробнее об этом читайте в статье - Одолеть Додона: как диаспора и блокада Приднестровья изменили победителя выборов в Молдове

Темы: МолдоваКабинет министровувольнение
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