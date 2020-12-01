Актера Ефремова перевели из СИЗО в колонию: там сможет шить или печь
Российского актера Михаила Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию для отбытия наказания после 20-дневного карантина в изоляторе.
Источник: ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Прямая речь собеседника: "Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса".
Детали: Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. После обучения он сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.
В этой колонии заключенные также производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох.
Также осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной.
Отмечается, что работа или освоение новой специальности в колонии является важным фактором для условно-досрочного освобождения.
Предыстория:
- 8 июня на Садовом кольце в Москве автомобиль Ефремова въехал фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров погиб. Во время ДТП артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.
- 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.
- В октябре Мосгорсуд уменьшил Ефремову срок лишения свободы до 7,5 года.