Актора Єфремова перевели з СІЗО в колонію: там зможе шити або пекти
Російського актора Михайла Єфремова перевели з СІЗО до виправної колонії для відбування покарання після 20-денного карантину в ізоляторі.
Джерело: ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Пряма мова співрозмовника: "Єфремова перевели в колонію для відбування покарання. 30 листопада закінчився термін його 20-денного карантину, який він відбував в зв'язку з заходами безпеки через пандемію коронавірусу".
Деталі: Актор буде відбувати покарання у виправній колонії № 4 в Білгородській області. Після навчання він зможе працювати на пошитті одноразових медичних костюмів або пекарем.
У цій колонії ув'язнені також виробляють дезінфікуючі засоби, пральний порошок, роблять скляні сувеніри та дерев'яні піддони, виготовляють борошно, висівки і шліфований горох.
Також засуджені можуть освоїти спеціальності токаря, муляра, електромонтера, електрозварника, машиніста компресорних установок, оператора котельні.
Відзначається, що робота або освоєння нової спеціальності в колонії є важливим фактором для умовно-дострокового звільнення.
Передісторія:
- 8 червня на Садовому кільці в Москві автомобіль Єфремова в'їхав фургон, в результаті чого водій фургона Сергій Захаров загинув. На момент ДТП артист перебував у стані сп'яніння, а його джип, як встановило слідство, був справний.
- 8 вересня Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки.
- У жовтні Мосміськсуд зменшив Єфремову термін позбавлення волі до 7,5 року.