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Актора Єфремова перевели з СІЗО в колонію: там зможе шити або пекти

Вівторок, 1 грудня 2020, 09:23
Фото rbc.ru

Російського актора Михайла Єфремова перевели з СІЗО до виправної колонії для відбування покарання після 20-денного карантину в ізоляторі.

Джерело: ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Пряма мова співрозмовника: "Єфремова перевели в колонію для відбування покарання. 30 листопада закінчився термін його 20-денного карантину, який він відбував в зв'язку з заходами безпеки через пандемію коронавірусу".

Деталі: Актор буде відбувати покарання у виправній колонії № 4 в Білгородській області. Після навчання він зможе працювати на пошитті одноразових медичних костюмів або пекарем.

У цій колонії ув'язнені також виробляють дезінфікуючі засоби, пральний порошок, роблять скляні сувеніри та дерев'яні піддони, виготовляють борошно, висівки і шліфований горох.

Також засуджені можуть освоїти спеціальності токаря, муляра, електромонтера, електрозварника, машиніста компресорних установок, оператора котельні.

Відзначається, що робота або освоєння нової спеціальності в колонії є важливим фактором для умовно-дострокового звільнення.

Передісторія:

  • 8 червня на Садовому кільці в Москві автомобіль Єфремова в'їхав фургон, в результаті чого водій фургона Сергій Захаров загинув. На момент ДТП артист перебував у стані сп'яніння, а його джип, як встановило слідство, був справний.
  • 8 вересня Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки.
  • У жовтні Мосміськсуд зменшив Єфремову термін позбавлення волі до 7,5 року. 

Теми: ЄфремовДТПРосія


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