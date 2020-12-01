Актора Єфремова перевели з СІЗО в колонію: там зможе шити або пекти

Російського актора Михайла Єфремова перевели з СІЗО до виправної колонії для відбування покарання після 20-денного карантину в ізоляторі.

Джерело: ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Пряма мова співрозмовника: "Єфремова перевели в колонію для відбування покарання. 30 листопада закінчився термін його 20-денного карантину, який він відбував в зв'язку з заходами безпеки через пандемію коронавірусу".

Деталі: Актор буде відбувати покарання у виправній колонії № 4 в Білгородській області. Після навчання він зможе працювати на пошитті одноразових медичних костюмів або пекарем.

У цій колонії ув'язнені також виробляють дезінфікуючі засоби, пральний порошок, роблять скляні сувеніри та дерев'яні піддони, виготовляють борошно, висівки і шліфований горох.

Також засуджені можуть освоїти спеціальності токаря, муляра, електромонтера, електрозварника, машиніста компресорних установок, оператора котельні.

Відзначається, що робота або освоєння нової спеціальності в колонії є важливим фактором для умовно-дострокового звільнення.

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