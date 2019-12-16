Законы 16 января: суд закрыл дело против Ефремова

Печерский суд закрыл уголовное производство по обвинению бывших нардепов от "Партии регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в голосовании за так называемые "диктаторские законы" или "законы 16 января".

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 8 ноября

Детали: Судья Бортницкая согласилась закрыть производство, сославшись на изменения, которые были приняты еще в 2014 году. 13 мая 2014 был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины".

Этот закон частично декриминализировал преступления, инкриминируемые Ефремову, Гордеинку и Стояну.

Адвокаты неоднократно ссылались на этот закон, прося о закрытии дела, в частности, и в сентябре в Антикоррупционном суде, но их ходатайство не удовлетворяли.

Предыстория:

В октябре 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт против бывшего председателя фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александра Ефремова по факту принятия "диктаторских законов" 16 января 2014. В этом деле также были другие обвиняемые.

Ефремова в этом деле обвиняли в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

Ефремов также является обвиняемым по другим делам.

24 июля 2019 года он вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.

30 июля 2016 года Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа 2016 Ефремова взяли под стражу.

22 июля стало известно, что Ефремова отпустили под домашний арест.