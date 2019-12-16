Законы 16 января: суд закрыл дело против Ефремова

Печерский суд закрыл уголовное производство по обвинению бывших нардепов от "Партии регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в голосовании за так называемые "диктаторские законы" или "законы 16 января".

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 8 ноября

Детали: Судья Бортницкая согласилась закрыть производство, сославшись на изменения, которые были приняты еще в 2014 году. 13 мая 2014 был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины".

Этот закон частично декриминализировал преступления, инкриминируемые Ефремову, Гордеинку и Стояну.

Адвокаты неоднократно ссылались на этот закон, прося о закрытии дела, в частности, и в сентябре в Антикоррупционном суде, но их ходатайство не удовлетворяли.

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