Рада вернула полномочия НАПК

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.

Источник: голосование парламента за проект закона №4470

Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции за основу поддержал 321 народный депутат, а в целом – 300 нардепов.

Представляя законопроект рабочей группы, внесенный на неделю назад, Денис Монастырский сказал, что представители всех фракций и групп пытались "восстановить функциональность антикоррупционной инфраструктуры" и учесть положения, которые были в решении КС от 27 октября.

Глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина заявила, что проект закона №4470 соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии, и комитет предлагает поддержать его за основу и в целом.

По ее словам, этот закон восстанавливает "те полномочия НАПК, по которым КС не представил правовой позиции по их неконституционности", как и советовала Венецианская комиссия. Для судей предусмотрены гарантии невмешательства в деятельность судей в виде жалобы в Высший совет правосудия или Конституционный суд, а те уже будут просить НАПК устранить правонарушения.

Согласно пояснительной записке, с внесением изменений в закон "О предотвращении коррупции" будет обеспечено полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое получит полномочия и права выявлять признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Будет открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон предусматривает некоторые особенности реагирования НАПК на действия судей или судей Конституционного суда, в частности особенности полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КС.

Отдельно Верховная Рада приняла законопроект №4471, который определяет особенности составления админпротокола о нарушении судей, в том числе и судей КС.

Сергей Власенко из "Батькивщины" заявил, что конституционного кризиса нет и решения КС нужно уважать, но предложенный "компромисс" стоит поддержать.

На что Ярослав Юрчишин из "Голоса" сказал, что Украина ежедневно теряет деньги из-за коррупционеров, что "закрыто дел на 30 миллионов гривен – это цена решения Конституционного суда, наверное неполная", а парламентарии не могут принять "простое решение" уже второй месяц.

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