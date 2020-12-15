Рада вернула полномочия НАПК

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.

Источник: голосование парламента за проект закона №4470

Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции за основу поддержал 321 народный депутат, а в целом – 300 нардепов.

Представляя законопроект рабочей группы №4470, Денис Монастырский сказал, что представители всех фракций и групп пытались "восстановить функциональность антикоррупционной инфраструктуры" и учесть положения, которые были в решении КС от 27 октября.

Согласно пояснительной записке, с внесением изменений в закон "О предотвращении коррупции" будет обеспечено полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое получит полномочия и права выявлять признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Также закон предусматривает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда Украины, в частности полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КС.

Будет открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Отдельно Верховная Рада приняла законопроект №4471, который определяет особенности составления админпротокола о нарушении судей, в том числе и судей КС.

Предыстория:

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим