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Рада вернула полномочия НАПК

Вторник, 15 декабря 2020, 11:41

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.

Источник: голосование парламента за проект закона №4470

Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции за основу поддержал 321 народный депутат, а в целом – 300 нардепов.

Представляя законопроект рабочей группы №4470, Денис Монастырский сказал, что представители всех фракций и групп пытались "восстановить функциональность антикоррупционной инфраструктуры" и учесть положения, которые были в решении КС от 27 октября.

Согласно пояснительной записке, с внесением изменений в закон "О предотвращении коррупции" будет обеспечено полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое получит полномочия и права выявлять признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Также закон предусматривает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда Украины, в частности полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КС.

Будет открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Отдельно Верховная Рада приняла законопроект №4471, который определяет особенности составления админпротокола о нарушении судей, в том числе и судей КС.

 
Fight Corruptor

Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции".
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы. 

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Темы: НАПКВерховная РадазаконодательствокоррупцияКС


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