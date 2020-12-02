Комитет отложил рассмотрение законов относительно конституционного кризиса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов, направленных на урегулирование конституционного кризиса в Украине.

Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на заседание, член рабочей группы Верховной Рады, которая должна была разработать законопроекты для урегулирования конституционного кризиса, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря в Facebook

Прямая речь председателя комитета, "слуги народа" Дениса Монастырского: "Из всех выступающих я не увидел никого из коллег, кто бы полностью поддержал данный законопроект. Поэтому я предлагаю перенести обсуждение на другой день. Например, на завтра только по одному вопросу".

Детали: В повестке дня заседания комитета 2 декабря было два вопроса по урегулированию конституционного кризиса. Это законопроекты президента №4434 и рабочей группы ВР №4441 по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации.

Члены комитета 22 голосами "за" поддержали перенос обсуждения этих законопроектов на 12:00 3 декабря.

Нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка поинтересовался, почему рассматривают только 2 проекта законов, если в Раде зарегистрированы 10. Он подчеркивал необходимость рассмотреть все альтернативные законопроекты.

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова подчеркнула, что в законопроектах речь идет об ограничении, а не лишении свободы, а это является очередным обманом избирателей, потому что это не работает.

Депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев заявил, что сейчас вопрос только в том, лишать ли свободы. Он добавил, что с таким решением не согласен. По мнению Алексеева, единственным компромиссным решением рабочей группы является включение в законопроект санкции ограничения свободы.

В то же время Совгиря заявила, что президент ранее направил в парламент письмо с просьбой не рассматривать на заседании комитета по вопросам правовой политика 2 декабря его законопроект №4288.

Владимир Зеленский просил подождать до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса.

Совгиря напомнила, что законопроект №4288 предусматривает, в частности, прекращение полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения КС 27 октября.

Позже Совгиря сообщила, что комитет по вопросам правовой политики перенес рассмотрение всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного суда, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии – 12 декабря.

Что было раньше: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидал, что вопрос выхода из конституционного кризиса удастся рассмотреть уже на первой пленарной неделе в декабре.

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