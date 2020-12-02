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Комитет отложил рассмотрение законов относительно конституционного кризиса

Среда, 2 декабря 2020, 16:54
Фото УП

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов, направленных на урегулирование конституционного кризиса в Украине.

Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на заседание

Прямая речь председателя комитета, "слуги народа" Дениса Монастырского: "Из всех выступающих я не увидел никого из коллег, кто бы полностью поддержал данный законопроект. Поэтому я предлагаю перенести обсуждение на другой день. Например, на завтра только по одному вопросу".

Детали: В повестке дня заседания комитета 2 декабря было два вопроса по урегулированию конституционного кризиса. Это законопроекты президента №4434 и рабочей группы ВР №4441 по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации.

Члены комитета 22 голосами "за" поддержали перенос обсуждения этих законопроектов на 12:00 3 декабря.

Нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка поинтересовался, почему рассматривают только 2 проекта законов, если в Раде зарегистрированы 10. Он подчеркивал необходимость рассмотреть все альтернативные законопроекты.

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова подчеркнула, что в законопроектах речь идет об ограничении, а не лишении свободы, а это является очередным обманом избирателей, потому что это не работает.

Депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев заявил, что сейчас вопрос только в том, лишать ли свободы. Он добавил, что с таким решением не согласен. По мнению Алексеева, единственным компромиссным решением рабочей группы является включение в законопроект санкции ограничения свободы.

Украинская правда
Темы: КСкомитетыВерховная Радазаконодательство


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