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Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

Понедельник, 30 ноября 2020, 12:29
Фото с сайта ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что вопрос выхода из конституционного кризиса, удастся рассмотреть уже на этой пленарной неделе.

Источник: Разумков на согласительном совете 30 декабря

Прямая речь: "Вы знаете, что в конце прошлой недели Владимиром Зеленским был внесен законопроект о фактически восстановлении в соответствии с решением Конституционного суда статьи 366-1 об ответственности за недекларирование или внесения недостоверных сведений в декларации.

Была достигнута договоренность, что сегодня законопроект рабочей группы ВР также уже открыт для подписания.

А дальше на базе этих двух законопроектов мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, которые отражены, как в законопроекте президентском, так и в том, что наработала рабочая группа. И если все будет хорошо, то уже на этой неделе мы смажем этот вопрос рассмотреть и быстро выйти на результат".

Детали: По словам Разумкова, к такому решению пришли на совещании 28 ноября, которое проходило при участии руководителей фракций, премьера и руководства Офиса президента, и на утреннем совещании 30 ноября.

Он выразил надежду, что все депутатские фракции и группы заинтересованы в преодолении конституционного кризиса.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине. 
  • 18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда. 
  • 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Ирина Балачук, УП
Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаКСзаконодательство


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