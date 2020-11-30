Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что вопрос выхода из конституционного кризиса, удастся рассмотреть уже на этой пленарной неделе.

Источник: Разумков на согласительном совете 30 декабря

Прямая речь: "Вы знаете, что в конце прошлой недели Владимиром Зеленским был внесен законопроект о фактически восстановлении в соответствии с решением Конституционного суда статьи 366-1 об ответственности за недекларирование или внесения недостоверных сведений в декларации.

Была достигнута договоренность, что сегодня законопроект рабочей группы ВР также уже открыт для подписания.

А дальше на базе этих двух законопроектов мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, которые отражены, как в законопроекте президентском, так и в том, что наработала рабочая группа. И если все будет хорошо, то уже на этой неделе мы смажем этот вопрос рассмотреть и быстро выйти на результат".

Детали: По словам Разумкова, к такому решению пришли на совещании 28 ноября, которое проходило при участии руководителей фракций, премьера и руководства Офиса президента, и на утреннем совещании 30 ноября.

Он выразил надежду, что все депутатские фракции и группы заинтересованы в преодолении конституционного кризиса.

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