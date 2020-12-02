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НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии

Среда, 2 декабря 2020, 19:35

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на новое обострение отношений между Украиной и Венгрией, заявив, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

Об этом Столтенберг заявил на брифинге по итогам заседания глав МИД стран Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек Альянса не стал раскрывать деталей заседания, на котором глава МИД Венгрии поднял вопрос обысков СБУ на Закарпатье.

Однако он исключил возможность посредничества НАТО для разрешения спора. "Хорошо известно, что между Венгрией и Украиной есть двусторонний спор, и я надеюсь, что обе страны смогут решить этот двусторонний спор", - заявил генсек Альянса.

Он отметил, что несмотря на спор между странами НАТО может продолжать укреплять партнерство с Украиной, поддерживая ее. "Сегодняшнее заседание как раз это демонстрирует", - сказал он. Стоит добавить, что в заседании, посвященном безопасности в Черноморском регионе, принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Подробнее о ситуации в статье: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ в Закарпатье создали проблемы для Украины 

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