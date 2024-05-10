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Зеленский: Добавляем наших сил на Харьковские направления

Алена МазуренкоПятница, 10 мая 2024, 21:35
Зеленский: Добавляем наших сил на Харьковские направления
Зеленский и фортификации на Харьковщине, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после активизации россиян на границе с Харьковщиной сообщил, что Украина перебросит дополнительные силы на Харьковские направления.

Источник: вечернее обращение Зеленского 10 мая 2024 года

Прямая речь: "Главное - Харьковщина. Российские войска сегодня (10 мая - ред.) попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно.

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Добавляем наших сил на Харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения".

Детали: Президент сообщил, что утром и вечером заслушал доклад главкома Александра Сырского.

Также он постоянно на связи и с министром обороны: "Все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем".

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Зеленский отметил, что важно, чтобы партнеры поддерживали ВСУ и украинскую устойчивость своевременными поставками: "Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, который воспринимает ситуацию именно так".

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
  • Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.

Темы: Харьковская областьвойнаоккупацияЗеленский
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