Кулеба рассказал о главных результатах встречи с министрами стран НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО будет более вовлеченным в безопасности в регионе Черного моря и будет больше взаимодействовать по этому вопросу с Украиной и Грузией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр рассказал по итогам заседания глав МИД НАТО, которое было посвящено безопасности в Черноморском регионе и прошло онлайн из-за пандемии.

"Будет больше вовлеченности НАТО в безопасность в регионе Черного моря. Будет больше взаимодействий НАТО с Украиной и Грузией по вопросам безопасности в Черноморском регионе", - рассказал министр в видеовключении на своей Facebook-странице.

Кулеба отметил, что кроме этого поднял два дополнительных вопроса - о членстве Украины и усилении взаимодействия с Альянсом.

Не мог не сказать о том, что мы будем и дальше двигаться к членству. ПДЧ на этом пути должен быть нам предоставлен так же, как и Грузии", - рассказал Кулеба.

По его словам, ряд партнеров говорили на заседании о поддержке членства Украины в НАТО.

Примечательно, что в связи с форматом заседания в онлайн-режиме Кулебе, а также его грузинскому коллеге Давиду Залкалиани, который представлял Грузию на встрече, пришлось приехать на территорию стран-членов НАТО. Причина - потребность в доступе к защищенной линии связи Альянса.

"Чтобы получить доступ к этой защищенной линии связи, мой грузинский коллега поехал в Польшу, а я поехал в Турцию. Так мы включились и приняли участие в обсуждении", - рассказал министр.