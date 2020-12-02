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Кулеба розповів про головні результати зустрічі з міністрами країн НАТО

Середа, 2 грудня 2020, 20:46

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що НАТО буде більше залученим до безпеки в регіоні Чорного моря та більше взаємодіятиме щодо цього питання з Україною і Грузією. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр розповів за підсумками засідання глав МЗС НАТО, яке було присвячено безпеці у Чорноморському регіоні та пройшло онлайн через пандемію. 

"Буде більше залученості НАТО в безпеку в регіоні Чорного моря. Буде більше взаємодій НАТО з Україною і Грузією з питань безпеки в Чорноморському регіоні", - розповів міністр у відеовключенні на своїй Facebook-сторінці. 

Кулеба зазначив, що окрім цього підняв два додаткові питання - щодо членства України і посилення взаємодій з Альянсом.

Не міг не сказати про те, що ми будемо і надалі рухатись до членства. ПДЧ на цьому шляху має бути нам наданий так само, як і Грузії", - розповів Кулеба.

За його словами, низка партнерів згадали на засіданні про підтримку членства України у НАТО.

Примітно, що у зв’язку з форматом засідання у онлайн-режимі Кулебі, а також його грузинському колезі Давиду Залкаліані, який представляв Грузію на зустрічі, довелось приїхати на територію країн-членів НАТО. Причина - потреба в доступі до захищеної лінії зв’язку Альянсу.

"Щоб отримати доступ до цієї захищеної лінії зв’язку, мій грузинський колега поїхав у Польщу, а я поїхав в Туреччину. Так ми включились і взяли участь в обговоренні", - розповів міністр.

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