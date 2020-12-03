Харьковский горсовет соберется 9 декабря, но будет ли Кернес – неизвестно

Первое заседание нового состава Харьковского горсовета состоится 9 декабря, однако будет ли на нем присутствовать городской голова Геннадий Кернес – пока неизвестно.

Источник: сайт горсовета со ссылкой на постановление избиркома от 2 декабря, новоизбранный депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский в Facebook

Дословно из постановления: "Созвать первую сессию Харьковского городского совета VIII созыва... 9 декабря в 10:00".

Прямая речь депутата Радзинского: "Ну что... Кенеса уже никто не ждет, и никто на него не рассчитывает! Что будут делать с его "присягой" – отложат по состоянию здоровья, или Кернес вообще не будет мэром, из-за невозможности принять присягу, вопрос пока открытый".

Детали: По словам депутата, изначально первое заседание горсовета никто не ожидал ранее 20 декабря.

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