Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковский горсовет соберется 9 декабря, но будет ли Кернес – неизвестно

Четверг, 3 декабря 2020, 11:31
Харьковский горсовет соберется 9 декабря, но будет ли Кернес – неизвестно
Фото с Facebook Кернеса

Первое заседание нового состава Харьковского горсовета состоится 9 декабря, однако будет ли на нем присутствовать городской голова Геннадий Кернес – пока неизвестно.

Источник: сайт горсовета со ссылкой на постановление избиркома от 2 декабря, новоизбранный депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский в Facebook

Дословно из постановления: "Созвать первую сессию Харьковского городского совета VIII созыва... 9 декабря в 10:00".

Прямая речь депутата Радзинского: "Ну что... Кернеса уже никто не ждет, и никто на него не рассчитывает! Что будут делать с его "присягой" – отложат по состоянию здоровья, или Кернес вообще не будет мэром, из-за невозможности принять присягу, вопрос пока открытый".

Детали: По словам депутата, изначально первое заседание горсовета никто не ожидал ранее 20 декабря.

Читайте также: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса избранным городским головой. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%). На втором месте – кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32%), на третьем – глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24%).
  • Кернеса официально зарегистрировали Харьковским городским головой.

Украинская правда
Темы: ХарьковКернесместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: