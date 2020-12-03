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Харьковский горсовет соберется 9 декабря, но будет ли Кернес – неизвестно

Четверг, 3 декабря 2020, 12:31
Фото с Facebook Кернеса

Первое заседание нового состава Харьковского горсовета состоится 9 декабря, однако будет ли на нем присутствовать городской голова Геннадий Кернес – пока неизвестно.

Источник: сайт горсовета со ссылкой на постановление избиркома от 2 декабря, новоизбранный депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский в Facebook

Дословно из постановления: "Созвать первую сессию Харьковского городского совета VIII созыва... 9 декабря в 10:00".

Прямая речь депутата Радзинского: "Ну что... Кенеса уже никто не ждет, и никто на него не рассчитывает! Что будут делать с его "присягой" – отложат по состоянию здоровья, или Кернес вообще не будет мэром, из-за невозможности принять присягу, вопрос пока открытый".

Детали: По словам депутата, изначально первое заседание горсовета никто не ожидал ранее 20 декабря.

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Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса избранным городским головой. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%). На втором месте – кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32%), на третьем – глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24%).
  • Кернеса официально зарегистрировали Харьковским городским головой.

Украинская правда
Темы: ХарьковКернесместная власть


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