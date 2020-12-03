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Зеленский назначил нового руководителя Хмельницкой области

Четверг, 3 декабря 2020, 16:35

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гамалия головой Хмельницкой областной госадминистрации.

Источник: указ президента №535

Детали: Раньше чиновники согласовали назначение Гамалия на должность.

Во время собеседования он рассказал, что никогда не работал в госорганах, а большую часть жизни посвятил бизнесу.

Он - владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.

Самым большим вызовом для себя Гамалий назвал COVID-19.

Справка. Сергей Гамалий родился 1979 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году - Подольского государственного аграрно-технической академии (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

С 2005 по 2007 год Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.

Украинская правда
Темы: ХмельнитчинаЗеленскийместная власть


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