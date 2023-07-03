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В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 03:46
В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 3 июля Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных БпЛА в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Хмельницкая, Черновицкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

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Обновлено: В 04:10 было сообщено об угрозе вражеских дронов и в Житомирской области.

В 04:24 было объявлено отбой тревоги на Житомирщине.

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Позже отбои были объявлены в других областях.

Темы: воздушная тревогабеспилотникиЧерновицкая областьХмельнитчина
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