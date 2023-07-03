В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
Понедельник, 3 июля 2023, 03:46
Ночью 3 июля Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных БпЛА в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Хмельницкая, Черновицкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"
Обновлено: В 04:10 было сообщено об угрозе вражеских дронов и в Житомирской области.
В 04:24 было объявлено отбой тревоги на Житомирщине.
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Позже отбои были объявлены в других областях.