Зеленський призначив нового керівника Хмельниччини

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гамалія головою Хмельницької обласної держадміністрації.

Джерело: указ президента №535

Деталі: Раніше урядовці погодили призначення Гамалія на посаду.

Під час співбесіди Гамалія розповів, що ніколи не працював у держорганах, а більшість життя присвятив бізнесу.

Він - власник підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.

Найбільшим викликом для себе Гамалій назвав COVID-19.

Довідка. Сергій Гамалій народився 1979 року в м.Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001-му закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

З 2005 до 2007 року Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м.Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007-го займався підприємницькою діяльністю.