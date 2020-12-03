Зеленський призначив нового керівника Хмельниччини
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гамалія головою Хмельницької обласної держадміністрації.
Джерело: указ президента №535
Деталі: Раніше урядовці погодили призначення Гамалія на посаду.
Під час співбесіди Гамалія розповів, що ніколи не працював у держорганах, а більшість життя присвятив бізнесу.
Він - власник підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.
Найбільшим викликом для себе Гамалій назвав COVID-19.
Довідка. Сергій Гамалій народився 1979 року в м.Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001-му закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).
З 2005 до 2007 року Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м.Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007-го займався підприємницькою діяльністю.