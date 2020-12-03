Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье защищать венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не позволяет своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства в Закарпатье.

Об этом Сийярто заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в онлайн-формате, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье, где в понедельник прошли обыски СБУ.

Однако, утверждает глава венгерского МИД, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил им поговорить только с украинскими спецслужбами.

"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", - заявил Сийярто.

Венгерский министр попросил премьер-министра Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться также с представителями венгерской общины.

Он подчеркнул, что также ожидает солидарности от НАТО и пообещал, что Венгрия будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы будут давить на венгерское национальное меньшинство.

30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Генсек НАТО заявил, что Венгрия и Украина должны решить спор в двустороннем порядке.

Подробнее о ситуации в статье: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ в Закарпатье создали проблемы для Украины