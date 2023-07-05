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Венгрия приняла российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 15:49

В среду в Венгрию прибыл министр здравоохранения России, что стало редким визитом члена российского правительства в страну-члена ЕС и НАТО, при этом Будапешт заявил, что хочет держать каналы связи открытыми.

О визите российского чиновника сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

Министр иностранных дел Петер Сийярто провел совместную пресс-конференцию в Будапеште с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. По словам Сийярто, Венгрия хочет держать "каналы связи открытыми" с Россией и продолжать "разумное и прагматичное сотрудничество".

Он осудил войну в общих чертах и призвал к мирным переговорам, но раскритиковал поставки оружия в Украину и не стал прямо обвинять Россию во вторжении.

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"Мы осуждаем войну самым решительным образом, но в то же время мы считаем, что поставки оружия продолжают войну", – сказал Сийярто. Он повторил, что Венгрия не будет посылать оружие Украине.

Сийярто также заявил, что ожидает, что российское агентство по ядерной энергетике "Росатом" построит два новых реактора на венгерской атомной электростанции "Пакш" до 2030 и 2031 годов, как это было согласовано в контракте 2014 года.

Сийярто повторил, что Венгрия не поддержит выделение следующего транша Европейского фонда мира, из которого ЕС помогает Украине оружием, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка "международных спонсоров войны".

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Мурашко заявил на брифинге, что Москва будет поддерживать деятельность венгерских компаний, присутствующих в России. OTP и венгерский производитель лекарств Richter работают в России.

"Мы будем поддерживать работу венгерских компаний в Российской Федерации", – сказал Мурашко через переводчика. Относительно атомной электростанции, он сказал: "Пакш" – это проект, который мы реализуем вместе, и обе стороны заинтересованы в реализации этого проекта в соответствии с соглашением".

Венгрия под руководством националистического премьер-министра Виктора Орбана является единственным членом ЕС и НАТО, которая до сих пор поддерживает тесные отношения с Москвой, после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году.

Венгрия все еще получает большую часть нефти и природного газа из России, заявляя при этом, что пытается диверсифицировать источники поставок, даже если остальные страны ЕС в значительной степени прекратили российский импорт.

Темы: ВенгрияРосcиядипломатические отношения
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