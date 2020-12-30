Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"
Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер".
Источник: Порошенко в интервью 5 каналу
Прямая речь: "Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции.
Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к уничтожению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту".
Детали: По словам Порошенко, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.
Он посоветовал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность "расследования, которое точно будет проведено".
Наприкінці 2018 року я санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК «Вагнер».— Петро Порошенко (@poroshenko) December 30, 2020
І я не дозволю заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння державної зради причетних до зриву спецоперації https://t.co/gNqUDDDwvo
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
- Имена многих из 33 задержанных в Беларуси боевиков есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны в Донбассе.
- Беларусь 14 августа выдала России 32 боевиков, а президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операциюпо задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.
- Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
- Буданов заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.
- СБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.