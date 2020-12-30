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Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

Среда, 30 декабря 2020, 19:11
Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по вагнеровцам

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года  санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер".

Источник: Порошенко в интервью 5 каналу

Прямая речь: "Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции.

Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к уничтожению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту".

Детали: По словам Порошенко, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

Он посоветовал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность "расследования, которое точно будет проведено".

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Имена многих из 33 задержанных в Беларуси боевиков есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны в Донбассе.
  • Беларусь 14 августа выдала России 32 боевиков, а президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операциюпо задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.
  • Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • Буданов заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.
  • СБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.

Темы: ПорошенкоВагнер
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