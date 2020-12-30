Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

Среда, 30 декабря 2020, 20:11

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года  санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер".

Источник: Порошенко в интервью 5 каналу

Прямая речь: "Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции.

Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к уничтожению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту".

Детали: По словам Порошенко, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

Он посоветовал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность "расследования, которое точно будет проведено".

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Имена многих из 33 задержанных в Беларуси боевиков есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны в Донбассе.
  • Беларусь 14 августа выдала России 32 боевиков, а президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операциюпо задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.
  • Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • Буданов заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.
  • СБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.

Темы: ПорошенкоВагнер


powered by lun.ua
Главное сегодня

Конституционный клинч: у Зеленского наставивают, что Тупицкий низложен

В КС не видят оснований выполнять "преступный приказ" Зеленского

Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы МАУ

Президентский рейтинг: соперники Зеленского сокращают отрыв

Беспрецедентно: заместитель Ермака избежал ареста

COVID в Украине: почти 8 тысяч новых больных за сутки, но выздоровлений вдвое больше

Все новости...
Порошенко
У Порошенко ответили Зеленскому насчет посадок
Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко
Зеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг
Последние новости
20:11
Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"
20:09
документыЗащита Микитася, который дал показания на Татарова, говорит о провокации в деле полиции
20:05
В Британии второй день подряд более 50 тысяч новых случаев коронавируса
19:50
Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в новом году
19:38
Языковой омбудсмен говорит, что на курсы денег нет, но на ремонт есть
19:14
Зеленский утвердил состав органа для решения проблем в сфере градостроительства
18:55
У Венедиктовой объяснили отзыв из ВАКС ходатайства об аресте Татарова
18:45
РосСМИ пишет о "чистке неугодных" в ОРДО
18:42
В Англии усиливают локдаун на фоне распространения нового штамма вируса
18:36
Печерский суд обязал ОГП забрать у НАБУ дело о миллионной взятке - СМИ
Все новости...