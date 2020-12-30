Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер".

Источник: Порошенко в интервью 5 каналу

Прямая речь: "Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции.

Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к уничтожению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту".

Детали: По словам Порошенко, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

Он посоветовал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность "расследования, которое точно будет проведено".

Наприкінці 2018 року я санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК «Вагнер».



І я не дозволю заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння державної зради причетних до зриву спецоперації https://t.co/gNqUDDDwvo — Петро Порошенко (@poroshenko) December 30, 2020

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