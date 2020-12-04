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Шмыгаль после смертей в Жовкве поручил все больницы обеспечить электричеством

Пятница, 4 декабря 2020, 11:04

Местные власти должны позаботиться о стабильном электроснабжении больниц, в частности тех, которые лечат больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде

Детали: Главу Кабмина спросили, кто и когда ответит за то, что двое пациентов умерли в Жовковской больнице из-за отключения электроэнергии.

Шмыгаль ответил, что возбуждено уголовное дело – и до его завершения разглашение любых материалов следствия недопустимо, только следователь может объявлять эти вещи. 

Премьер убежден, что виновные в смерти пациентов будут наказаны. Он пообещал держать это на личном контроле.

Прямая речь: "Это действительно трагедия, это урок, который должны учесть все наши больницы и все наши органы власти, чтобы подобные вещи не повторялись.

Накануне я проводил совещание с руководителями областей и регионов и подчеркивал, что необходимо сегодня принять все меры для стабильного электроснабжения больниц и подачи кислорода на койкоместа. Все соответствующие действия и поручения правительства осуществлены и осуществляются".

Алена Рощенко, УП


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