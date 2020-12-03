В Раду внесут компромиссный проект о лжи в декларации: там есть ограничение свободы

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности будет предлагать Верховной Раде принять компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование – в нем предусмотрены штраф и ограничение свободы.

Источник: заседание комитета 3 декабря

Прямая речь председателя комитета Дениса Монастырского: "Основной консенсус остановился на том варианте, который не нравится всем, но является компромиссным для зала, возможно, – о том, что умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений от 4 тысяч прожиточных минимумов (сейчас 9 миллионов гривен) наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (от 51 до 85 тысяч гривен) или общественными работами, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности. Такой компромисс достигнут. Лучшего пока нет для зала".

Детали: Речь идет о компромиссном варианте на основе президентского законопроекта №4434 и наработанного рабочей группой №4441.

Такой вариант поддержали 16 членов комитата (5 воздержались, 4 отсутствовали).

Для справки: Согласно УК, наказание в виде ограничения свободы заключается в содержании лица в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением осужденного к труду.

Ограничение свободы устанавливается на срок от 1 до 5 лет.

Ограничение свободы не применяется к несовершеннолетним, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, к лицам, достигшим пенсионного возраста, военнослужащим срочной службы и к лицам с инвалидностью первой и второй группы.

Наказание в виде лишения свободы заключается в изоляции осужденного и помещении его на определенный срок в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа. Устанавливается на срок от 1 до 15 лет.

Лишения свободы является одним из самых строгих уголовных наказаний, находится между ограничением свободы и пожизненным лишением свободы.

Что было раньше: Ранее 3 декабря первый заместитель председателя комитета Андрей Осадчук заявил, что члены комитета пришли к компромиссу по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование, и соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента в пятницу.

2 декабря член рабочей группы Верховной Рады, которая должна была разработать законопроекты для урегулирования конституционного кризиса, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря заявила, что президент ранее направил в парламент письмо с просьбой не рассматривать на заседании комитета по вопросам правовой политика 2 декабря его законопроект №4288.

Владимир Зеленский просил подождать до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса.

Совгиря напомнила, что законопроект №4288 предусматривает, в частности, прекращение полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения КС 27 октября.

Позже Совгиря сообщила, что комитет по вопросам правовой политики перенес рассмотрение всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного суда, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии – 12 декабря.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Плати штраф и ври дальше: что предлагают в президентском законопроекте по недостоверному декларированию

Предыстория: