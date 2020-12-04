Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмин получил предложения об ограничениях зимнего локдауна

Пятница, 4 декабря 2020, 19:12

Кабинет министров разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений с учетом предложений глав городов и ОГА.

Источник: Правительственный портал

Детали: Правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

Отмечается, что представители местной власти едины в мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

Полный перечень ограничений обнародуют на заседание правительства 9 декабря.

Предыстория:

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Кабинет министровлокдаункарантинкоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Во время локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский

В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают

Экс-командир "Беркута", которого обвиняли в преступлениях против Майдана, восстановился в должности в МВД

Рада вернула наказание за ложь в декларации, но без тюрьмы

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

Все новости...
Кабинет министров
Мининфраструктуры хочет до конца года дать старт отбора гендиректора "Борисполя"
Шмыгаль: До конца года Украина может разместить облигации на 1 миллиард долларов
В Кабмине рассчитывают, что дата приезда миссии МВФ будет известна в этом году
Последние новости
20:47
Официальный курс: гривня незначительно укрепилась
20:28
Чиновница Еврокомиссии удалила твит, в котором обрадовалась возвращению наказания за ложь в декларации
19:55
Укрэксимбанк продает единым лотом сеть супермаркетов "Амстор"
19:39
Во время локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский
19:12
Кабмин получил предложения об ограничениях зимнего локдауна
19:03
Roshen оказался в тройке лидеров, которые загрязняют окружающую среду Украины пластиком
19:00
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
18:53
"Киевского террориста" переводят из СИЗО в психбольницу
18:40
В аэропорту "Борисполь" завернули немца с георгиевской лентой и россиянку
18:30
фотоКитай поднял флаг на Луне
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!