Кабмин получил предложения об ограничениях зимнего локдауна

Кабинет министров разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений с учетом предложений глав городов и ОГА.

Источник: Правительственный портал

Детали: Правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

Отмечается, что представители местной власти едины в мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

Полный перечень ограничений обнародуют на заседание правительства 9 декабря.

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